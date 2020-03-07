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«Аэрофлот» отменил ряд рейсов в Китай, Вьетнам, Южную Корею и Италию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» сократил ряд рейсов в города Китая, Южной Кореи, Вьетнама и Италии. Соответствующая информация была размещена на сайте компании в пятницу, 6 марта.

Согласно данным временного расписания, с 10 по 28 марта будут отменены рейсы SU2406/2407 (Шереметьево — Рим — Шереметьево) и SU2416/2417 (Шереметьево — Милан — Шереметьево). С 10 по 19 марта и с 23 по 27 марта отменяются рейсы SU2412/2413 (Шереметьево — Милан — Шереметьево). Остальные вылеты в эти итальянские города будут осуществляться по расписанию.

Сообщается, что с 10 по 26 марта авиаперелеты SU250 и SU251 в Сеул сократятся до четырех раз в неделю. С 11 по 27 марта во вьетнамскую столицу (Ханой) вылеты SU290 и SU291 будут совершаться только три раза в неделю.

Авиакомпания также отметила, что билеты по направлениям в города Ирана, Китая, Италии и Южной Кореи, оформленные до 6 марта, могут быть добровольно переоформлены без штрафных санкций до 31 мая текущего года.

Ранее стало известно о том, что с 7 марта Россия запретит въезд гражданам Ирана на территорию страны.

5 марта сообщалось о сокращении авиарейсов «Аэрофлота» из Гонконга.

В середине февраля российская авиакомпания объявила о сокращении числа полетов в Китай. Перестановки в расписании коснулись двух ежедневных рейсов Москва–Пекин и Москва–Шанхай. Сократилась и частота полетов рейсов Москва–Гуанчжоу и Москва–Гонконг.

В связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в конце января были приостановлены чартерные рейсы из России в Китай.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной новым типом инфекции, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Заболевание официально названо COVID-19. По состоянию на 6 марта отмечен 100 271 случай заражения, летальных исходов — 3408, вылечившихся — 55 988.

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