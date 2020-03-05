«Аэрофлот» приостановит выполнение рейсов в Гонконг

Российская авиакомпания «Аэрофлот» приостановит полеты по маршруту Москва–Гонконг–Москва. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика в четверг, 5 марта.

«Запись из Москвы будет доступна до 7 марта, из Гонконга — до 8 марта (включительно)», — сказано в сообщении. Пассажирам с билетами, оформленными не позднее 5 марта с датами полетов с 8 марта по 31 марта 2020 года, разрешено без взимания дополнительной платы изменить дату и время вылета и оформить возврат билета по месту приобретения.

Для переадресации и возврата можно обращаться по специально выделенной «горячей линии»: +7 (495) 784-72-42, а также по круглосуточным телефонам контакт-центра «Аэрофлота»: 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный).

В середине февраля «Аэрофлот» объявил о сокращении числа полетов в Китай. Перестановки в расписании коснулись двух ежедневных рейсов Москва–Пекин и Москва–Шанхай. Сократилась и частота полетов рейсов Москва–Гуанчжоу и Москва–Гонконг.

14 февраля Россия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем из-за распространения коронавируса COVID-19. С 1 февраля также было ограничено регулярное сообщение с КНР. Оставались только регулярные рейсы «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг и регулярные рейсы китайских авиалиний в Шереметьево.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявили, что смертность от вызываемой им пневмонии COVID-19 составляет 3,4%. От сезонного гриппа умирают менее 1%.