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Португальская авиакомпания TAP отменит около 1 тыс. рейсов из-за коронавируса

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Фото: commons.wikimedia.org/John Taggart
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Португальская авиакомпания TAP отменит около тысячи рейсов из-за распространения коронавируса. Об этом в четверг, 5 марта, сообщает портал Sabado.

Мера затронет, в основном, европейский рынок. По словам представителя авиакомпании, в марте объем авиаперевозок будет снижен на 4%, в апреле — на 6%.

В настоящему времени в стране выявлено девять случаев заражения коронавирусом.

Два первых случая заражения новым видом коронавируса COVID-19 были отмечены в Португалии 2 марта. Один из пациентов приехал в Португалию из Италии, второй из Испании.

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