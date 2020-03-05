S7 продлила остановку полетов в Китай

Российская авиакомпания S7 Airlines продлила приостановку полетов в города Китая и Гонконг из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в четверг, 5 марта, сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.

Рейсы по указанным направлениям не будут выполняться до 26 апреля 2020 года.

В компании отметили, что пассажирам, планировавшим перелет на эти даты и уже купившим билеты, предлагается вернуть полную стоимость проездного документа или обменять его.

Российские власти на фоне эпидемии нового вируса с 1 февраля начали ограничивать авиасообщение с КНР.

3 февраля российская авиакомпания S7 объявила, что приостановит полеты в Китай и Гонконг с 4 февраля по 28 марта. На следующий день стало известно, что всего 46 иностранных авиакомпаний приостановили полеты в Китай.

В конце декабря в китайском Ухане произошла вспышка нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019. Позже болезнь распространилась в 79 странах. По данным на 5 марта 2020 года, коронавирус был обнаружен у более 96 тыс. человек по всему миру, скончались 3308 человек, выздороветь удалось 54 тыс. пациентов.

Смертность от вызываемой им пневмонии COVID-19, по данным ВОЗ, составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%.