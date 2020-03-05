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Лидер группы «Бахыт-Компот» написал песню о коронавирусе

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Лидер группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов посвятил песню коронавирусу. Об этом в четверг, 5 марта, сообщает РЕН ТВ.

В песне артист вспомнил о предыдущих вспышках болезней и о громких событиях в России, чтобы показать, что человечество способно «извести себя» и без вирусов.

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«А нынче болезни и беды / Толпой отовсюду идут, / Аптечные блогеры скоро / Под корень нас всех изведут», — вспомнил Степанцов о трагедии на вечеринке блогера Екатерины Диденко.

Кроме того, музыкант напомнил и об инциденте с учительницей, которая забыла выключить кварцевую лампу и чуть не ослепила учеников.

«Не нужно нам лишнего звона, / Что мы тут готовы и ждем: / Не нужен нам вирус «корона», / Мы сами себя изведем», — заключил автор.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявили, что смертность от вызываемой им пневмонии COVID-19 составляет 3,4%, в то время как от сезонного гриппа — менее 1%. По состоянию на 5 марта число заразившихся новым коронавирусом (SARS-CoV-2) в мире превысило 96 тыс. человек. Число летальных исходов — 3308, выздоровели почти 54 тыс. человек.

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