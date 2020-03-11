Lufthansa Group отменит 23 тыс. рейсов из-за коронавируса

Авиакомпании, входящие в концерн Lufthansa Group, отменят 23 тыс. рейсов из-за распространения вируса SARS-CoV-2. Об этом говорится на сайте концерна 11 марта.

Так, корректировки внесены в планы полетов авиаперевозчиков Lufthansa, SWISS и Austrian Airlines на период с 29 марта по 24 апреля. Клиентов отмененных рейсов проинформируют и предложат альтернативные варианты.

По каким именно направлениям будут внесены изменения, не сообщается, однако уточняется, что речь идет о рейсах по Европе, а также в Азию и на Ближний Восток.

В ближайшие недели концерн объявит о новых корректировках. Допускается, что отмены продолжатся после 25 апреля.

По данным ТАСС, авиаконцерн намерен сократить полетный план наполовину.

Ранее в марте корректировки внесли южнокорейская Korean Air, португальская TAP, латвийская AirBaltic, ирландская Ryanair и российская авиакомпания «Уральские авиалинии».

По состоянию на 11 марта, в Германии инфицированы коронавирусом 1565 человек, трое скончались, сообщает «РИА Новости». Канцлер ФРГ Ангела Меркель допускает, что SARS-CoV-2 могут заразиться до 70% населения страны.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным ВОЗ на 11 марта, всего в мире подтверждено свыше 118 тыс. случаев заболевания, скончались более 4,2 тыс. человек. Случаи заболевания вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах.