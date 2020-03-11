В Германии назвали нереальным создание вакцины от коронавируса до 2021 года

Разработка вакцины от коронавируса займет минимум год, до 2021 года ее создание невозможно, заявил в среду, 11 марта, на пресс-конференции в Берлине глава Института Роберта Коха Лотар Вилер.

«Вакцина когда-либо появится, но это займет еще некоторое время, год, до 2021 года это нереально», — приводит его слова «РИА Новости».

Накануне в Берлине из-за распространения коронавируса отменили все массовые культурные мероприятия в государственных театрах, операх и концертных залах до 19 апреля.

По данным департамента здравоохранения сената Германии на 10 марта, число зараженных коронавирусом в Берлине достигло 58 человек. Четверо госпитализированы, 54 человека изолированы дома. Погибли от инфекции два человека.

2 марта специалист Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России заявил, что эксперты учреждения ведут разработку вакцины от COVID-2019, однако она будет доступна для граждан не ранее чем через полтора года.

Позже вирусолог НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов уточнил сроки создания вакцины. Он ожидает, что вакцина будет окончательно разработана уже в конце июня 2020 года.

Бета-коронавирус SARS-CoV-2, приводящий к пневмонии COVID-19, впервые проявил себя в конце декабря в китайском городе Ухань. По данным Всемирной организации здравоохранения на 11 марта, зарегистрировано около 114 тыс. случаев заболевания, умерли от него более 4 тыс. человек. О случаях заражения сообщили 110 государств.