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В Берлине отменили крупные массовые мероприятия из-за коронавируса

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Фото: Global Look Press/Wolfgang Kumm/dpa
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В Берлине из-за распространения коронавируса отменили все массовые культурные мероприятия в государственных театрах, операх и концертных залах до 19 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте города во вторник, 10 марта.

Сенатор по культуре города Клаус Ледерер рекомендовал принять аналогичные меры и частным заведениям культуры.

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Отмечается, что для мероприятий в небольших помещениях с количеством зрителей до 500 человек уполномоченными учреждениями проводится оценка рисков.

«Тот, кто серьезно болен или относится к группе риска, должен в любом случае избегать участия в мероприятиях», — отмечается в сообщении.

Ранее во вторник телеканал BR24 со ссылкой на немецкого премьер-министра Маркуса Зедера сообщил, что власти Баварии отменили крупные мероприятия в федеральной земле из-за риска распространения коронавируса. По его словам, если мероприятие предполагает участие «менее 500 человек, решение об участии в нем гражданин должен принимать лично для себя».

Накануне СМИ сообщали, что в ФРГ зафиксировали два случая смерти от коронавирусной инфекции. Оба погибших проживали в регионе Северный Рейн — Вестфалия. 8 марта 60-летний немец умер в Египте из-за COVID-19.

По данным департамента здравоохранения сената Германии на 10 марта, число зараженных коронавирусом в Берлине достигло 58 человек. Четверо госпитализированы и 54 человека изолированы дома.

Неизвестный бета-коронавирус SARS-CoV-2, который приводит к пневмонии COVID-19, впервые проявил себя в конце декабря в китайском городе Ухань. По данным на 10 марта, в мире инфицировано 114 тыс. человек, умерли более 4 тыс. О случаях заражения сообщили более 100 стран.

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