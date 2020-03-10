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Штаб-квартира ООН ограничит доступ туристов из-за коронавируса

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Фото: Global Look Press/Luiz Rampelotto/EuropaNewswire
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Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке ограничит проведение экскурсий и доступ туристов с 20:00 10 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письмо, разосланное сотрудникам организации.

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«Вслед за решением сократить число сотрудников, присутствующих в здании, объявленным сегодня утром, решено, что только те, у кого есть действительный пропуск на территорию ООН или знак специального мероприятия, будут допущены в здание секретариата», — сообщается в письме.

Также уточняется, что посетителям, не являющимся сотрудниками организации, необходимо будет оформлять пропуск заранее, а проходить в здание им можно будет только в сопровождении сотрудника.

Все экскурсии в штаб-квартиру также временно отменяются.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения на 10 марта, всего в мире подтверждено почти 114 тыс. случаев заражения, скончались более 4 тыс. человек. О случаях заражения сообщили более 100 стран.

В Китае предупредили, что вирус мутирует и есть риск его быстрого распространения, в связи с чем власти страны стали закрывать некоторые города на карантин.

Роспотребнадзор России усилил санитарно-карантинный контроль на всей границе РФ. Минздрав выпустил памятку по мерам защиты от коронавируса.

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