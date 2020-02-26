Мальчик хочет в Китай: самые «мужские» авиарейсы — в КНР и на Ямал

Основными направлениями зарубежного «мужского туризма» за последний год — с февраля 2019 по февраль 2020 года — оказались Китай, Узбекистан и Таджикистан. Внутри страны наиболее востребованы у сильного пола Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Дальний Восток и Ингушетия. Эксперты связывают такую тенденцию на внутренних рейсах с тематическими турами — ЯНАО и Приморье отлично подходят для охоты и рыбалки. А вот по топу зарубежных поездок можно оценить, с какими странами у России сейчас наиболее тесные экономические связи.

Первым делом — по работе

Судя по статистике, предоставленной «Известиям» сервисом «Туту.ру», среди зарубежных направлений лидерство в области «мужского туризма» держат города Узбекистана, Китая и Таджикистана. Причем шесть из 15 городов-лидеров — узбекские.

На первом месте оказался один из крупнейших городов Китая — Шанхай. Доля от «мужских» заказов туда, забронированных минимум на троих мужчин, составила 12,7%. Билет в одну сторону в среднем стоит 23 281 рубль. На втором месте — другой мегаполис КНР, Гуанчжоу. Доля заказов значится на отметке 10,2%, а средняя цена — 21 372 рубля. Замыкает тройку «мужских направлений» Куляб (Таджикистан). Чтобы слетать туда, придется выложить порядка 14 353 рублей, а заказы набирают 9% от общего количества бронирований мужскими компаниями.

В топ-15 попал лишь один европейский город — итальянская Болонья.

— Мужчины в одиночестве чаще всего летают в деловых целях — в основном, в командировки, — отметил глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Кроме того, добавил он, связанные с отдыхом путешествия, обычно бронируют женщины.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин добавил, что Шанхай по многим показателям лидирует в области делового туризма — здесь часто проходят крупные выставки и конференции.

Города Узбекистана и Таджикистана, отметили эксперты, скорее всего популярны среди трудовых мигрантов. В топ-15 также попали Курган-Тюбе, Карши и Фергана.

Особенности охоты

Самый «мужской» внутренний рейс — в село Толька в ЯНАО. Улететь туда стоит в среднем 8 920 рублей. А доля заказов от внутренних «мужских рейсов» составляет 8,9%.

За Толькой следует Владивосток. В столицу Приморья едут 6,3% представителей сильного пола без своих спутниц. Билет обходится в среднем в 14 799 рублей. На третьем месте оказалась Назрань (Республика Ингушетия). Стоимость билета в одну сторону — 4 959 рублей, доля заказов — 6,2%.

— Следом идет город Апатиты в Мурманской области. Сюда туристов-горнолыжников манит Хибинский горный массив, — отмечает в своем исследовании «Туту.ру».

В топе отметились также Астрахань, Череповец и Липецк.

— Если не брать сегмент рабочих поездок, то мужские коллективы (это, как правило, уже сформированные компании) часто выбирают тематические, экстрим, фан и спортивные туры, — рассказал «Известиям» Юрий Барзыкин.

Он отметил, что путешествие в Ямало-Ненецкий автономный округ, скорее всего, связано с охотой, а на Дальний Восток — с рыбалкой. То есть исключительно мужские компании обычно выбирают отдых, который большинству женщин не интересен.

Как показало исследование в целом, в России женщины летят туда, где тепло, есть море или достопримечательности, а мужчины — где похолоднее и наличествуют нефтяные месторождения.