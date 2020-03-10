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Число жертв коронавируса в Китае достигло 3136

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Фото: Global Look Press/Zhang Wenkui
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Число скончавшихся от нового коронавируса COVID-19 на территории материкового Китая по данным на вторник, 10 февраля, достигло 3136. За сутки умерли еще 17 пациентов (все в провинции Хубей), следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению КНР.

За минувшие сутки заболеванием в стране заразились 19 человек. Таким образом количество подтвержденных случаев коронавируса составило 80754, почти 60 тыс. пациентов излечились и выписаны из больниц, передает «РИА Новости».

Отмечается, что в настоящий момент в Китае коронавирусом болеют 17,7 тыс. человек, почти 4,8 тыс. из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее неизвестный бета-коронавирус SARS-CoV-2, который провоцирует пневмонию, впервые появился в конце декабря в Ухане (Китай).

Первое место по проценту смертности заболевших заняла Италия, где от вируса скончался каждый 20-й пациент. Также тяжелая обстановка с COVID-19 в Иране, Китае и Южной Корее.

Ранее, 9 марта, стало известно о выявлении в России еще троих зараженных коронавирусом. Все они недавно были в Италии. Всего на сегодняшний день в стране зафиксировано 20 случаев заражения.

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