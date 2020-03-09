Число умерших от коронавируса в Италии достигло 463 человек

Число умерших от коронавируса в Италии достигло 463. Об этом на брифинге заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Число инфицированных в стране за сутки выросло на 1598 человек, до 7985 человек. Общее число вылечившихся достигло 724 человек, на 102 человека больше, чем днем ранее, передает ANSA.

8 марта стало известно, что Италия вышла на первое место в мире по смертности зараженных коронавирусом. Согласно статистике, умирает каждый 20-й пациент.

На втором месте по смертности от COVID-19 Иран с показателем 2,96%, на третьем — Китай, 3,83% от общего числа зараженных.

Ранее неизвестный бета-коронавирус SARS-CoV-2, который провоцирует пневмонию, впервые появился в конце декабря в Ухане (Китай). К настоящему моменту в мире заразились более 109 тыс. человек, умерли порядка 3,8 тыс., выздоровели более 62 тыс.