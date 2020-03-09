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Россиянам рекомендовали досрочно покинуть горнолыжные курорты Италии

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Фото: Global Look Press/www.imago-images.de
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Ряд итальянских горнолыжных курортов в связи с распространением коронавируса закрывает сезон раньше. Эксперты рекомендуют россиянам задуматься о досрочном возвращении домой, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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На горнолыжных курортах в Италии сейчас находится несколько тысяч россиян, в том числе около тысячи организованных туристов, подчеркнули в АТОР.

Организованные туристы могут обсудить варианты досрочного прерывания тура с принимающей компанией. Самостоятельным путешественникам рекомендуется уточнить актуальную информацию о статусе рейса у авиаперевозчика.

Ассоциация туроператоров напомнила, что все итальянские аэропорты открыты. Перелеты между Италией и Россией совершают «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair.

27 февраля Ростуризм рекомендовал туроператорам прекратить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею в связи с распространением коронавируса.

Италия занимает первое место по уровню смертности заболевших коронавирусом. Скончался каждый 20-й пациент. В нескольких регионах страны введен карантин.

Ранее неизвестный бета-коронавирус SARS-CoV-2, который провоцирует пневмонию, впервые появился в конце декабря в Ухане (Китай). К настоящему моменту в мире заразились более 109 тыс. человек, умерли порядка 3,8 тыс., выздоровели более 62 тыс.

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