Эксперты опровергли возможность заразиться коронавирусом через еду

В настоящий момент нет никаких доказательств того, что коронавирусная инфекция передается через пищу. Об этом сообщается на сайте Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA) в понедельник, 9 марта.

Как сообщила главный научный сотрудник агентства Марта Хугас, данные о предыдущих вспышках родственных коронавирусов, таких как SARS-CoV и MERS-CoV, показывают, что случаев передачи инфекции через пищу не зафиксировано.

«На данный момент нет никаких доказательств того, что коронавирусная инфекция нового типа отличается в этом отношении от предыдущих», — сказала Хугас.

В то же время в Европейском центре по профилактике и борьбе с болезнями (ECDC) заявили, что, хотя животные в Китае стали вероятным источником первоначальной инфекции, вирус распространяется от человека к человеку через респираторные капли, когда люди чихают, кашляют или выдыхают.

В феврале немецкие ученые определили срок жизни коронавируса на предметах. Оказалось, что такие вирусы сохраняются дольше всего на металле, пластике и стекле — до девяти дней.

Ранее неизвестный бета-коронавирус SARS-CoV-2, который провоцирует пневмонию, впервые появился в конце декабря в Ухане (Китай). К настоящему моменту в мире заразились более 109 тыс. человек, умерли порядка 3,8 тыс., выздоровели более 62 тыс.

Первое место по проценту смертности заболевших заняла Италия, где от вируса скончался каждый 20-й пациент. Также тяжелая обстановка с COVID-19 в Иране, Китае и Южной Корее. В России пока подтверждены 20 случаев заболевания.