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Польша ввела санитарный контроль на границе с Германией и Чехией

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Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Kahnert
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Польша вводит санитарные проверки въезжающих на границах с Германией и Чехией. Меры принимаются из-за опасности распространения нового коронавируса, пишет в понедельник, 9 марта, польское издание Rzeczpospolita.

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В понедельник последние данные по заболевшим привел министр здравоохранения страны Лукаш Шумовски. По его словам, с вирусом SARS-CoV-2 на территории страны госпитализированы более 170 пациентов, на домашнем карантине находятся более 4 тыс. человек.

Как добавил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, в связи с этим санитарные проверки вводятся на четырех пунктах пропуска через границу с Германией и на одном с Чехией. Особое внимание будет уделяться пассажирам туристических автобусов, отметил он, добавляет «Газета.ру».

О первом случае заболевания новым коронавирусом в Польше стало известно 4 марта. Зараженный приехал из Германии.

С 5 марта прекратили движение поезда маршрута Москва–Ницца–Москва в связи с эпидемией распространения коронавируса SARS-CoV-2. Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всего в мире на данный момент инфицирование подтверждено у более чем 100 тыс. человек, в Китае — 80 409.

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