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Поезд «Москва — Ницца» отменили из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Поезда маршрута «Москва — Ницца — Москва» с 5 марта прекратили движение на всех участках направления в связи с эпидемией распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщают в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (дочерняя компания РЖД).

Железнодорожное сообщение Москвы с Берлином, Парижем и Прагой продолжит работать в обычном режиме.

Поезд «Москва — Ницца» отправлялся по четвергам с Белорусского вокзала. Проезжал по территории Белоруссии, Польши, Чехии, Австрии, Италии, Монако и Франции.

Ранее в РЖД сделали объявление о том, что пассажиры отмененного поезда с вагонами до Бреста могут сдать билеты без взимания плат и сборов.

В Министерстве транспорта РФ отмечали, что данные меры были необходимы из-за распространения коронавирусной инфекции, зафиксированной с большим количеством зараженных в Италии. Напомним, что поезд совершал маршрут по итальянской территории, останавливаясь в таких городах как Милан, Генуя и Верона.

По состоянию на 5 марта в Италии зафиксировано 2705 случаев заражения, число погибших достигло 107 человек, передает агентство ANSA.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всего в мире на данный момент инфицирование подтверждено у 93 090 человек, в Китае — 80 409.

3 февраля Россия полностью приостановила железнодорожное сообщение с Китаем. В этот же день Северная Корея прекратила движение поездов с российской территорией из-за угрозы распространения коронавируса.

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