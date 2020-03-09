Глава ВОЗ назвал реальной угрозу пандемии коронавируса

Угроза пандемии коронавируса становится всё более реальной по мере роста числа зараженных стран. Об этом на брифинге в понедельник, 9 марта, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

При этом Гебрейесус подчеркнул, что это будет первая в истории пандемия, которую можно контролировать, передает «РИА Новости».

9 марта министерство здравоохранения Кипра заявило о выявлении в государстве двух инфицированных коронавирусом. Подробности пока не сообщаются. Таким образом, в ЕС не осталось стран, где не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом, передает ТАСС.

Ранее неизвестный бета-коронавирус SARS-CoV-2, который провоцирует пневмонию, впервые появился в конце декабря в Ухане (Китай). К настоящему моменту в мире заразились более 109 тыс. человек, умерли порядка 3,8 тыс., выздоровели более 62 тыс.

Первое место по проценту смертности заболевших заняла Италия, где от вируса скончался каждый 20-й пациент. Также тяжелая обстановка с COVID-19 в Иране, Китае и Южной Корее. В России пока подтверждены 20 случаев заболевания.