Главный раввин России призвал верующих не бояться коронавируса

Главный раввин России Берл Лазар призвал верующих не впадать в панику из-за распространения коронавирусной инфекции.

Он отметил, что в жизни каждого человека случаются тяжелые моменты, однако необходимо беречь себя и поддерживать здоровье, так как это является «важнейшей частью служения Господу».

«Мы в первую очередь должны помнить, что ни в коем случае нельзя впадать в панику или предаваться унынию: Бог всё видит и всегда принесет праведным избавление от бед!» — сказано в обращении раввина к иудеям по случаю праздника Пурим, опубликованном в Facebook в понедельник, 9 марта.

Он подчеркнул, что вера в Бога помогала иудеям в «самые тяжелые дни».

«Они знали, что Бог держит в Своей руке все нити действия и спасение идет всегда от Него», — написал Лазар.

2 марта сообщалось, что жители Ирана целуют и облизывают шиитские святыни, пытаясь доказать, что не боятся заразиться коронавирусной инфекцией.

В 2020 году Пурим будет отмечаться с заходом солнца 9 марта до заката 10 марта. Праздник был установлен, согласно библейской Книге Есфири (Эстер), в память спасения евреев, проживавших на территории Персидской империи, от истребления их Аманом-амаликитянином.