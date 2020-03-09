Прямой эфир
Сюжет:

В России зафиксированы еще три случая коронавируса

0
Фото: ТАСС/Александр Погожев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России зафиксировано еще три случая заражения коронавирусом. Все трое инфицированных находятся в Москве, сообщил Оперативный штаб.

Двери закрываются: как Москва борется с коронавирусом
Карантин на дому, анализы не для всех и экспресс-больницы

Все инфицированные в последние две недели посещали Италию, говорится в сообщении штаба.

Специалисты определили круг лиц, с которыми контактировали заболевшие. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение, проводится их лабораторное обследование.

Таким образом, общее число заразившихся в России достигло 20. Ранее вирус был диагностирован у двоих граждан КНР, одного гражданина Италии и 14 россиян. Один россиянин и двое граждан КНР выписаны из больниц.

7 марта первый в Москве пациент с коронавирусом Давид Беров был выписан из клиники. Он рассказал журналистам, что побывал в Италии. После приезда у него были обычные симптомы — простуда и кашель, но он решил провериться ради предосторожности. По его словам, после лечения он чувствует себя отлично.

Новый коронавирус SARS-CoV-2 стал распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным на 9 марта, только в КНР скончались от болезни 3119 человек, заразились более 80,7 тыс. Случаи заболевания вне Китая отмечены более чем в 100 странах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Церемония зажжения олимпийского огня в Греции пройдет без зрителей
Эпидемиолог назвал сроки окончания распространения SARS-CoV-2 в мире

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020