В России зафиксированы еще три случая коронавируса

В России зафиксировано еще три случая заражения коронавирусом. Все трое инфицированных находятся в Москве, сообщил Оперативный штаб.

Все инфицированные в последние две недели посещали Италию, говорится в сообщении штаба.

Специалисты определили круг лиц, с которыми контактировали заболевшие. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение, проводится их лабораторное обследование.

Таким образом, общее число заразившихся в России достигло 20. Ранее вирус был диагностирован у двоих граждан КНР, одного гражданина Италии и 14 россиян. Один россиянин и двое граждан КНР выписаны из больниц.

7 марта первый в Москве пациент с коронавирусом Давид Беров был выписан из клиники. Он рассказал журналистам, что побывал в Италии. После приезда у него были обычные симптомы — простуда и кашель, но он решил провериться ради предосторожности. По его словам, после лечения он чувствует себя отлично.

Новый коронавирус SARS-CoV-2 стал распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным на 9 марта, только в КНР скончались от болезни 3119 человек, заразились более 80,7 тыс. Случаи заболевания вне Китая отмечены более чем в 100 странах.