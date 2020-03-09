В Германии зафиксированы две смерти от коронавируса

В Германии зарегистрировано два подтвержденных случая смерти от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета Bild в понедельник, 9 марта.

Оба проживали в регионе Северный Рейн — Вестфалия. Один из погибших пациентов проживал в округе Хайнсберг, его возраст не уточняется.

Вторая заболевшая — 89-летняя жительница города Эссен. На момент госпитализации врачи зафиксировали ухудшение состояния пациентки. Она скончалась из-за осложнения пневмонии, которая была вызвана коронавирусом.

Отмечается, что это не единственные случаи смерти немецких граждан. Накануне 60-летний мужчина скончался в Египте из-за коронавируса. Этот случай стал первым летальным исходом от COVID-19 в стране.

Издание сообщает, что на сегодняшний день в Германии 1112 инфицированных.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах из-за коронавируса скончались еще два человека. Это были мужчины в возрасте 86 и 82 лет, оба страдали другими серьезными заболеваниями.

Ранее неизвестный бета-коронавирус SARS-CoV-2, который провоцирует пневмонию, впервые появился в конце декабря в Ухане (Китай). К настоящему моменту в мире заразились более 109 тыс. человек, умерли порядка 3,8 тыс., выздоровели более 62 тыс.

Первое место по проценту смертности заболевших заняла Италия, где от вируса скончался каждый 20-й пациент. Также тяжелая обстановка с COVID-19 в Иране, Китае и Южной Корее. В России пока подтверждены 20 случаев заболевания.