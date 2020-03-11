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Меркель раскритиковала закрытие границ как меру борьбы с коронавирусом

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Фото: REUTERS/Axel Schmidt
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Закрытие границ государств не является адекватным ответом на вызовы в связи с коронавирусом. Об этом 11 марта в ходе пресс-конференции в Берлине заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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По ее словам, приемлемой мерой мог бы стать домашний карантин. Данная мера ограничивала бы распространение заболевания в случае, если инфицированные прибывают из зоны риска, сообщает «РИА Новости».

Накануне в Берлине из-за распространения коронавируса отменили все массовые культурные мероприятия в государственных театрах, операх и концертных залах до 19 апреля.

По данным департамента здравоохранения сената Германии на 10 марта, число зараженных коронавирусом в Берлине достигло 58 человек. Четверо госпитализированы, 54 человека изолированы дома. Погибли от инфекции два человека.

Бета-коронавирус SARS-CoV-2, приводящий к пневмонии COVID-19, впервые проявил себя в конце декабря в китайском городе Ухань. По данным Всемирной организации здравоохранения на 11 марта, зарегистрировано около 114 тыс. случаев заболевания, умерли от него более 4 тыс. человек. О случаях заражения сообщили 110 государств.

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