Число инфицированных коронавирусом в Иране достигло 9 тыс. человек. 354 человека умерли, сообщил глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования республики Киянуш Джаханпур.

За сутки зафиксировано 958 новых случаев заражения, передает ТАСС.

По данным Исследовательского университета Джона Хопкинса, 2731 человек в стране вылечился от вызванной новым типом вируса пневмонии.

9 марта «Известия» узнали, что Россия отправит в Иран медицинские маски и хирургические халаты для борьбы с коронавирусом. Соответствующая договоренность была достигнута 29 февраля в телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и иранским лидером Хасаном Роухани. Позднее посол исламской республики в Москве Казем Джалали подтвердил, что Тегеран обратился к Москве с просьбой помочь в борьбе с распространением вируса.

Вспышка нового вида коронавируса SARS-CoV-2, который является возбудителем пневмонии COVID-19, была зафиксирована в конце декабря в китайском городе Ухань. Инфекция распространилась и на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения на 11 марта, во всем мире зарегистрировано около 114 тыс. случаев заболевания, умерли от него более 4 тыс. человек. О случаях заражения сообщили 110 государств.