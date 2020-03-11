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Лайнеру отказали в заходе в порт Бельгии из-за подозрения на COVID-19

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Фото: Global Look Press/Reporters/ZUMAPRESS
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Круизный лайнер не смог пришвартоваться в порту бельгийского Зебрюгге в связи с тем, что на борту могут находиться пассажиры с коронавирусом. Об этом в среду, 11 марта, сообщает Sudinfo со ссылкой на власти Западной Фландрии.

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По данным издания, два пассажира лайнера контактировали с зараженным гражданином Германии.

Как отмечает ТАСС, в Бельгии вирусом заражены 267 человек, один из них в возрасте 90 лет умер в среду.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны.

8 марта сообщалось, что круизный лайнер Grand Princess пришвартуется в порту Окленда (Калифорния, США). На его борту находится как минимум 21 зараженный коронавирусом. Четверо из заболевших — граждане России. Всего на корабле находятся 3533 человека. Grand Princess остается пока стоять на рейде у берегов Калифорнии.

11 марта ученые предположили, что заболевание коронавирусом COVID-19 может переходить из активной формы в хроническую. Эта гипотеза основана на данных о случаях повторного заражения, которые фиксировали в Китае в последние несколько месяцев.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 11 марта, всего в мире подтверждено почти 114 тыс. случаев заражения, скончались более 4 тыс. человек. О случаях заражения сообщили 110 стран.

Самая сложная эпидемиологическая обстановка с распространением заболевания в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.

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