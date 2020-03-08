Круизный лайнер Grand Princess пришвартуется в порту Окленда (Калифорния, США). На его борту находится как минимум 21 зараженный коронавирусом. Четверо из заболевших — граждане России.

После проверки всех пассажиров их отправят на карантин. Команда лайнера останется на борту в изоляции.

Всего на корабле находятся 3533 человека. Grand Princess остается пока стоять на рейде у берегов Калифорнии.