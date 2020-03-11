Таиланд ужесточил въезд для граждан из 18 стран из-за коронавируса

Власти Таиланда из-за распространения коронавируса ужесточили въезд для граждан из 18 стран, включая Россию, отменив оформление виз по прибытии. Об этом в среду, 11 марта, сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра внутренних дел страны Анупонга Паочинду.

Ограничения касаются следующих государств: Болгарии, Бутана, Китая, Кипра, Эфиопии, Фиджи, Грузии, Индии, Казахстана, Мальты, Мексики, Науру, Папуа Новой Гвинеи, Румынии, России, Саудовской Аравии, Узбекистана и Вануату.

Прежде граждане из этих стран могли оформлять визы по прибытии в Таиланд при наличии паспорта или других документов. Сейчас такая возможность отменена.

Кроме того, приостановлен и безвизовый режим для граждан Южной Кореи, Италии и прибывающих с документами Гонконга.

По данным университета Джона Хопкинса, в Таиланде с начала эпидемии коронавируса заразились 53 человек, 33 выздоровели, один скончался.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны.

11 марта ученые предположили, что заболевание коронавирусом COVID-19 может переходить из активной формы в хроническую. Эта гипотеза основана на данных о случаях повторного заражения, которые фиксировали в Китае в последние несколько месяцев.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 11 марта, всего в мире подтверждено почти 114 тыс. случаев заражения, скончались более 4 тыс. человек. О случаях заражения сообщили 110 стран.

Самая сложная эпидемиологическая обстановка с распространением заболевания в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.