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В США число инфицированных коронавирусом достигло почти 1 тыс.

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Фото: REUTERS/Stephen Lam
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Число умерших от нового коронавируса в США достигло 31 человека, заразившихся — 975. Об этом во вторник, 10 марта, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ).

24 смертельных случая подтверждены в штате Вашингтон, три — в Калифорнии, два — во Флориде и остальные — в Нью-Джерси и Южной Дакоте.

В тот же день ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сообщал о 712 заразившихся и 27 умерших, сообщает ТАСС.

10 марта стало известно, что пять американских конгрессменов, которых отправили на карантин, не показали признаков коронавируса. Члены палаты представителей конгресса изолировали себя на две недели после контакта с зараженным человеком на конференции в Мэриленде.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения на 10 марта, всего в мире подтверждено почти 114 тыс. случаев заражения, скончались более 4 тыс. человек. О случаях заражения сообщили более 100 стран.

Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.

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