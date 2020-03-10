Американские конгрессмены на карантине не обнаруживают симптомов коронавируса

Пять американских конгрессменов, отправленных на карантин, не демонстрируют никаких признаков коронавируса SARS-CoV-2. Об этом во вторник, 10 марта, сообщает The New York Times со ссылкой на лидера республиканского меньшинства в палате представителей Кевина Маккарти.

«Когда стало известно, что эти лица могли вступить в контакт с (зараженным лицом) на конференции, они проконсультировались с врачом здесь, на Капитолии. Ни у кого из них нет никаких симптомов, прошло уже больше 10 дней», — заявил Маккарти.

Ранее пять членов палаты представителей и сенатор Тед Круз отправились в профилактических целях на двухнедельный карантин после контакта с зараженным коронавирусом на конференции в Мэриленде. Сообщалось, что в этой конференции также принимали участие президент США Дональд Трамп и вице-президент страны Майк Пенс, однако никто из них не сталкивался с инфицированным.

Тем не менее глава Союза американских консерваторов Мэтт Шлапп, выступавший на одной сцене с американским лидером и жавший ему руку, признался, что незадолго до этого контактировал с заболевшим.

При этом американский лидер не стал проходить медицинское обследование, так как он не имел длительных и тесных контактов с носителями коронавируса. Не обследовался на SARS-CoV-2 и вице-президент США Майк Пенс.

По состоянию на 10 марта, в США зарегистрировано 709 случаев заболевания COVID-2019, 22 человека умерли.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

С того момента вирус распространился уже в 80 странах мира, число зараженных превысило 100 тыс., скончались более 3800, выздоровели более 62 тыс. человек.

Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.