Трамп не обследовался на COVID-19

Дональд Трамп не имел длительных и тесных контактов с носителями коронавируса, поэтому не стал проходить медицинское обследование. Такое заявление журналистам сделала в понедельник пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

«У него нет симптомов. Состояние здоровья президента Трампа остается отличным, и его врач продолжит внимательно следить за ним», — приводит слова Гришэм ТАСС.

Американский лидер общался с законодателями-республиканцами после того, как те контактировали с носителем инфекции на конференции консервативных кругов Республиканской партии США, прошедшей в период с 26 по 29 февраля в штате Мэриленд.

Как отметили организаторы конференции, инфицированный не имел доступа к Трампу. При этом один из ее организаторов имел контакты как с этим человеком, так и с Трампом.

Не обследовался на COVID-19 и вице-президент США Майкл Пенс, об этом он рассказал в понедельник, отвечая на вопросы журналистов.

Американский сенатор от штата Техас Тед Круз добровольно отправился на двухнедельный карантин из-за контакта с зараженным коронавирусом на конференции в Мэриленде. Соответствующее заявление политик опубликовал 8 марта в Twitter.

По его словам, на мероприятии, которое проходило с 26 по 29 февраля в Форт-Вашингтоне, он здоровался за руку и недолго беседовал с зараженным.

Ранее сообщалось, что в этой конференции также принимали участие президент США Дональд Трамп и вице-президент страны Майк Пенс, однако никто из них не сталкивался с инфицированным.

Сам Трамп перечислил свою квартальную зарплату в размере $100 тыс. в министерство здравоохранения и социальных служб страны на борьбу с распространением инфекции.

Согласно информации CNN, по состоянию на 9 марта в США зарегистрировано 550 случаев заболевания коронавирусом, умер 21 человек.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.