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Первый случай заражения коронавирусом выявлен на Ямайке

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Фото: Global Look Press
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Первый случай инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксирован на Ямайке. Об этом во вторник, 10 марта, пишет газета Jamaica Observer со ссылкой на министра здравоохранения страны Кристофера Тафтона.

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Заболевшая женщина 4 марта вернулась из Великобритании. 9 марта жительница Ямайки обратилась к медикам с симптомами заболевания COVID-2019 и была незамедлительно изолирована. Во вторник анализы дали положительные результаты.

Ранее 10 марта первые случаи заражения новым типом коронавируса были зарегестрированы в Буркина-Фасо и Монголии.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Всемирной организации здравоохранения на 10 марта, всего в мире подтверждено 113 672 случая заболевания, скончались более 4 тыс. человек. Случаи заболевания вне Китая зафиксированы белее чем в 100 странах.

На территории России общее число заразившихся коронавирусом на 10 марта составляет 20 человек: вирус был диагностирован у двоих граждан КНР, одного гражданина Италии и 17 россиян.

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