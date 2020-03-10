Вирусная посылка: Москва начинает поставки в Иран медицинских масок

Россия отправит в Иран медицинские маски и хирургические халаты для борьбы с коронавирусом. Об этом «Известиям» сообщили в посольстве исламской республики в Москве. Там также отметили: приглашение иранского президента Хасана Рухани российскому и турецкому лидерам собраться в Тегеране — по-прежнему в силе. В стране по состоянию на 9 марта свыше 7 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом, однако это не помешает провести встречу «астанинской тройки». Опрошенные «Известиями» эксперты сомневаются в необходимости проводить саммит именно сейчас — и из-за ситуации с коронавирусом в Иране, и потому, что все основные вопросы уже обсуждены в ходе встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Познается в беде

29 февраля в ходе телефонного разговора с иранским лидером президент РФ заявил о готовности оказать помощь Ирану в борьбе с коронавирусной инфекцией. Позднее посол исламской республики в Москве Казем Джалали подтвердил, что Тегеран обратился к Москве с просьбой помочь в борьбе с распространением вируса.

По данным иранского Минздрава, на 9 марта в стране зафиксировано свыше 7161 подтвержденного случая заболевания, 237 человек скончались. Правительство страны было вынуждено ввести строгий карантин во всех провинциях, отменены пятничные проповеди в столице и священных шиитских городах — Куме и Машхаде, свыше 70 тыс. заключенных освобождены из тюрем, чтобы избежать массового заражения.

— После телефонного разговора между президентами Ирана и России, а также недавней встречи посла исламской республики с председателем Роспотребнадзора, российская сторона заявила о готовности поставлять необходимую помощь в Иран. Она включает в себя те вещи, о которых ранее сообщил министр иностранных дел Джавад Зариф, а именно — трехслойные медицинские маски для лица, вентиляторы, хирургические халаты и тесты на коронавирус, — сообщили «Известиям» в посольстве Ирана в Москве.

Угроза коронавируса не влияет на политическое сотрудничество «астанинской тройки». Как заявили в иранской дипмиссии, предложение президента Хасана Рухани российскому и турецкому лидерам собраться в Тегеране для очередного саммита по-прежнему в силе. Хотя точная дата этой встречи пока неизвестна, подчеркнули в дипмиссии.

В посольстве России в Тегеране от комментариев отказались.

Последняя встреча «тройки» лидеров — гарантов астанинского процесса состоялась в сентябре 2019 года в Анкаре. 19 февраля замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов сообщил, что следующий саммит по Сирии на уровне лидеров трех стран может пройти в Тегеране в начале марта, если будет получено подтверждение со стороны турецкого руководства. Позднее в МИД Турции отметили, что стороны по-прежнему согласовывают дату. 3 марта посол Ирана Казем Джалали подчеркнул, что саммит состоится скоро.

Гуманитарную помощь Ирану уже отправили европейцы: три участника ядерной сделки от ЕС — Франция, Германия и Великобритания — выделили исламской республике €5 млн на борьбу с коронавирусом. Кроме того, в страну прибыл самолет с оборудованием для лабораторных анализов, защитными костюмами и другими медицинскими принадлежностями.

Переносимый Тегеран

Если саммит «астанинской тройки» действительно пройдет в марте в Тегеране, он станет первой за последние два месяца поездкой президента РФ за пределы страны. Последний зарубежный визит Владимира Путина состоялся 23 января — тогда российский лидер посетил Израиль и Палестину. Предполагалось, что 5 марта Владимир Путин полетит в Стамбул на встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, однако в итоге переговоры двух лидеров прошли в Москве. Открывая встречу, президент Турции пояснил, что согласился принять приглашение провести саммит в столице РФ в связи с работой российского лидера по конституционным поправкам.

По мнению турецкого политолога Керима Хаса, прежде чем говорить о дате следующего саммита «астанинской тройки», следует дождаться реализации московских договоренностей по Идлибу. В первую очередь, посмотреть, как будут развиваться события после 15 марта — именно с этого дня начнется совместное российско-турецкое патрулирование трассы М4 между населенными пунктами Трумба и Айн эль-Хабр, пояснил эксперт.

— Честно говоря, я буду очень удивлен, если саммит трех лидеров состоится в марте. Не столько из-за коронавируса, сколько из-за того, что после встречи российского и турецкого президентов прошло слишком мало времени и было бы нелогично проводить переговоры на трехсторонней основе именно сейчас, — отметил политолог. — Конечно, у лидеров есть вопросы и помимо Идлиба: и дальнейшее продвижение конституционного комитета, и проблема курдов. Но лучше было бы провести саммит позже, чтобы оценить, как работают итоги московских переговоров на земле.

Руководитель центра по изучению Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимир Фитин согласен с турецким коллегой и также не видит причин организовывать трехстороннюю встречу лидеров в данный момент.

— Основные вопросы по Сирии уже удалось согласовать на двусторонней встрече Путина и Эрдогана, трехсторонняя встреча сейчас ничего нового не привнесет. А учитывая ситуацию с коронавирусом, проводить сейчас саммит в Иране — необоснованный риск, — пояснил эксперт. — Иранцев тоже можно понять. Продолжая говорить о предстоящем саммите, они хотят продемонстрировать верность астанинскому процессу, показать, что несмотря на все трудности они продолжают играть существенную роль в Сирии.

Во вторник 10 марта в Анкаре начнутся переговоры российских и турецких военных делегаций по Идлибу — это уже четвертая встреча подобного рода. Предыдущие три, с начала февраля на ротационной основе проходившие то в столице Турции, то в Москве, завершились без результатов. На предстоящем мероприятии планируется более предметно обсудить выполнение договоренностей по созданию коридора безопасности шириной 12 км вдоль трассы М4 Алеппо–Латакия и совместному патрулированию участков дороги. Самый главный вопрос, который предстоит урегулировать двум сторонам — как вывести боевиков из создаваемой зоны безопасности.

Ожидается, что стороны также обсудят эффективность режима прекращения огня, действующего, согласно московскому соглашению двух президентов, с 6 марта. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв заявил, что за первые сутки с момента вступления договоренностей России и Турции боевики нарушили перемирие как минимум 19 раз.