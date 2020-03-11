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Роспотребнадзор заявил об отсутствии новых случаев заражения SARS-CoV-2

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 на территории России не зафиксировано. Об этом говорится в опубликованном в среду, 11 марта, сообщении на сайте Роспотребнадзора.

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«За последние сутки в России не зарегистрировано новых случаев коронавирусной инфекции. Нарастающим итогом в Российской Федерации зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции, из них два у граждан КНР, 17 у граждан России, вернувшихся из Италии, один у гражданина Италии», — отмечается в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что во всех случаях был проведен полный комплекс мер, который позволил не допустить осложнений эпидемиологической обстановки в стране.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 11 марта, всего в мире подтверждено почти 114 тыс. случаев заражения, скончались более 4 тыс. человек. О случаях заражения сообщили 110 стран. Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, COVID-2019 могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек. Также в организации отмечают, что регистрируется все больше пациентов, которые не контактировали с заболевшими и не посещали КНР.

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