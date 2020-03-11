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В УЕФА попросили власти стран-хозяек провести ЧЕ-2020 вопреки коронавирусу

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) попросил власти стран, где будут проходить матчи чемпионата Европы 2020 года, провести мероприятие в установленные сроки, несмотря на распространение нового коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в среду, 11 марта, сообщает Associated Press.

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«Основываясь на рекомендациях, полученных от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), УЕФА считает, что город может принимать матчи «Евро-2020», если у него есть медицинская инфраструктура для лечения пациентов с коронавирусом, а также если он при этом предоставляет необходимые условия для обслуживания десятков тысяч болельщиков», — рассказал источник агентства.

Чемпионат Европы пройдет в этом году с 12 июня по 12 июля. Впервые в истории матчи финальной части турнира будут сыграны в 12 городах разных стран Старого Света. Четыре встречи состоятся в Санкт-Петербурге. Арена на Крестовском острове примет три игры группового раунда и четвертьфинал.

Ранее, 5 марта, глава оргкомитета «Евро-2020» в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал о том, что УЕФА пока не планирует отменять или переносить матчи чемпионата Европы из-за вспышки коронавируса.

25 февраля вице-президент УЕФА Мишель Ува рассказал о том, что чемпионат Европы начнется 12 июня 2020 года в Риме согласно расписанию. По его словам, спортивная ассоциация следит за развитием эпидемиологической ситуации.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным ВОЗ на 11 марта, всего в мире подтверждено почти 114 тыс. случаев заражения, скончались более 4 тыс. человек. О случаях заражения сообщили 110 стран.

Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.

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