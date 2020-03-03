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Korean Air отменила рейсы в Москву до конца апреля

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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
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Авиакомпания Korean Air приостановила полеты из Сеула в Москву и Владивосток до 25 апреля из-за распространения нового коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте авиаперевозчика, опубликованном во вторник, 3 марта.

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Помимо этого компания отменила рейсы в Тель-Авив, Милан, Барселону, Мадрид, Вену, Загреб, Стамбул, Цюрих, Лондон, Прагу, Франкфурт, Рим и т.д. Также полеты на время прекращены в ряд городов в Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии, Океании и США.

Пассажирам Korean Air, которые уже приобрели билеты, предлагается вернуть деньги за билеты с пересадкой в Южной Корее или переоформить полет по иному маршруту.

Ранее, 27 февраля, стало известно, что российская компания «Аэрофлот» и Korean Air продолжат полеты в Южную Корею несмотря на временный запрет на полеты между странами с 1 марта.есмотря на распространение коронавируса в стране, чтобы вернуть домой всех пассажиров.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже он распространился и на другие страны.

По данным на 3 марта, только в КНР от заболевания скончались 2943 человека, заразились более 80 тыс. человек.

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