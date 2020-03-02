Продолжение эпидемии в Китае может стоить авиакомпаниям КНР $14,3 млрд

Вспышка коронавируса, которая сказалась на всех сектор китайской экономики, уже принесла значительные убытки авиакомпаниям страны, но продолжение эпидемии может стоить им дополнительно $14,3 млрд. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщила газета «21 Шицзи Цзинцзи Баодао».

По информации газеты, цена на авиабилеты на данный момент непривычно низкая, но путешествовать сейчас довольно рискованно. Как пишет «РИА Новости», цены действительно снизились, например, перелет до популярного курорта Хайнань сейчас стоит всего 400 юаней ($57), а из Пекина в Харбин можно улететь всего за $35-40.

По информации издания данная стоимость в три-четыре раза меньше, чем в обычное время. Авиакомпании еще в январе начали сокращать число внутренних и международных рейсов после соответствующего распоряжение правительства.

Профессор Академии управления гражданской авиации КНР Цю Ляньчжун рассказал, что за февраль авиакомпании заработали всего $5,2 млрд, а убыток отрасли в марте может составить $5 млрд. Продолжение эпидемии может обернуться потерей более $ 14 млрд.

Вспышка нового вида коронавируса (COVID-2019) была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже он распространился и на другие страны. По состоянию на 2 марта число жертв коронавируса в Китае достигло 2912, за пределами страны умерли еще 104 человека.