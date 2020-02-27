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«Аэрофлот» и Korean Air продолжат летать из России в Южную Корею

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Временный запрет на полеты из России в Южную Корею, который вводится с 1 марта из-за коронавируса, не коснется рейсов «Аэрофлота» и Korean Air. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минтранс РФ.

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«С 00:00 часов 1 марта вводится временный запрет на регулярные и чартерные рейсы с территории РФ на территорию Республики Корея и в обратном направлении. Запрет не распространяется на компании «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) и Korean air», — рассказал собеседник информагентства.

Отмечается, что обе компании будут выполнять свои рейсы до терминала F аэропорта Шереметьево, который ранее был отведен для пассажиров из Китая.

Авиакомпании S7, «Якутия» и «Аврора», выполнявшие регулярные рейсы в Южную Корею, с 1 марта продолжат летать, но только в чартерном режиме. При этом в азиатскую республику им можно будет перевозить только корейских граждан, а в обратном направлении — россиян и выходцев из государств — членов Евразийского экономического союза.

«На всех международных пунктах пропуска на территории РФ, куда будут прибывать эти чартерные рейсы, уже установлено необходимое оборудование. Там дежурит специально обученный медицинский персонал», — добавил источник «Интерфакса».

Ранее в этот же день стало известно, что Россия ограничит авиасообщение с Ираном с 28 февраля. Решение принято на фоне распространения в Исламской Республике коронавируса нового типа COVID-2019.

В тот же день в Германии спрогнозировали снижение турпотока из-за коронавируса. Ожидается, что число туристов из Китая по итогам 2020 года снизится на 17%. Вместе с тем в РФ туроператоры уже приостановили продажу туров в Италию из-за COVID-19.

26 февраля вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что с 1 марта будет ограничено авиасообщение с Южной Кореей из-за распространения коронавирусной инфекции.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась по территории Китая и в других странах. По данным на 27 февраля, от коронавируса по всему миру умерло 2804 человека, заболело 82 186, выздоровело 32 906 человек.

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