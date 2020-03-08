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AirBaltic приостановила полеты в Милан и Верону из-за коронавируса

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Фото: commons.wikimedia.org
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Латвийская авиакомпания AirBaltic приостановила все полеты в итальянские города Милан и Верону с 9 марта до конца апреля из-за распространения нового коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном на ее сайте в воскресенье, 8 марта.

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«С пассажирами, которые зарезервировали билеты на указанные рейсы, авиакомпания свяжется лично. С учетом строгих рекомендаций латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний людям рекомендуется не ехать в затронутые вирусом регионы Италии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 8 марта AirBaltic узнали о наличии коронавируса у пассажира, который летел из Италии 7 марта рейсом BT630. Вместе с ним на борту находились еще 38 пассажиров и пять членов экипажа. Авиаперевозчик уже предоставил всю необходимую информацию ответственным учреждениям.

Обращается внимание на то, что в ближайшие часы закончится полная дезинфекция самолета. Экипаж воздушного судна временно не будет осуществлять полеты.

Первый случай заболевания коронавирусом в Латвии зафиксировали 2 марта. По данным на 8 марта, в стране подтверждены два случая заболевания новым вирусом. В Италии ситуация с эпидемией коронавируса обстоит наиболее остро из всех европейских стран. Там, по данным на 8 марта, число зараженных превысило 5,8 тыс., скончались 234 человека.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения, на 8 марта по всему миру зарегистрировано 105 427 заболевших COVID-19, скончались 3583 пациента. Всего о случаях заболевания сообщила 101 страна.

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