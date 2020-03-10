«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Венецию и Рим из-за COVID-19

Авиакомпания «Уральские авиалинии» на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 приостановила рейсы из Москвы в Венецию, Рим и Бордо. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика во вторник, 10 марта.

«Авиакомпания «Уральские авиалинии» временно приостанавливает выполнение следующих рейсов: Домодедово–Венеция–Домодедово (с 12.03 по 25.04), Жуковский–Рим–Жуковский (отменены рейсы за 14.03, 18.03, 21.03, 28.03, 30.03 и с 1.04 по 25.04 по понедельникам и средам), Домодедово–Бордо–Домодедово (с 12.03 по 25.04)», — приводит слова сообщения ТАСС.

Кроме того, авиакомпания отменила рейсы в Израиль из Сочи, Екатеринбурга, Минеральных Вод и Москвы. Это связано с введением правительством страны обязательного двухнедельного карантина для граждан, которые въезжают в Израиль.

Отмечается, что пассажиры, которые планировали вылететь в страну в период с 10 марта по 5 апреля, могут сдать билеты, перенести дату вылета или поменять направление полета без штрафа.

В феврале «Уральские авиалинии» отменили 11 рейсов из России в Китай из-за угрозы распространения коронавируса.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения на 10 марта, всего в мире подтверждены 113 672 случая заболевания, скончались более 4 тыс. человек. О случаях заражения сообщили более 100 стран.

На территории России общее число заразившихся коронавирусом на 10 марта составляет 20 человек: вирус был диагностирован у двоих граждан КНР, одного гражданина Италии и 17 россиян.