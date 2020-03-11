Меркель спрогнозировала заражение коронавирусом 70% населения ФРГ

По данным экспертов, новым коронавирусом SARS-CoV-2 могут заболеть до 70% населения Германии. Об этом в среду, 11 марта, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Ее слова передает DW.

Меркель отметила, что для борьбы с вирусом в стране важны «сплоченность и благоразумие». «Вирус в Европе, он здесь, и мы должны понимать это», добавила канцлер в ходе пресс-конференции. Она подчеркнула, что от 60 до 70% населения Германии могут быть заражены, так как этот вирус новый, от него нет вакцины или лечения, а у населения нет иммунитета от него.

На данный момент на территории ФРГ зафиксированы 1296 случаев заражения коронавирусом и две смерти.

Ранее в этот день сообщалось, что власти федеральной земли Берлин отменили мероприятия, рассчитанные на более 1 тыс. участников, в связи с распространением коронавируса. Запрет будет действовать до апреля. Футбольные матчи будут проводиться без зрителей.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 11 марта, всего в мире подтверждено более 118 тыс. случаев заражения, скончались 4290 человек. О случаях заражения сообщили 113 стран. Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, COVID-2019 могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек. Также в организации отмечают, что регистрируется всё больше пациентов, которые не контактировали с заболевшими и не посещали КНР.