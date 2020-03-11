В Норвегии прекращены учения НАТО из-за коронавируса

Масштабные международные учения НАТО Cold Response, которые проходили на севере Норвегии, были прекращены в связи с угрозой распространения нового коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в среду, 11 марта, заявило командование норвежскими вооруженными силами.

«Руководство вооруженными силами сегодня (11 марта. — Ред.) приняло решение об остановке крупных международных учений Cold Response из-за риска распространения коронавируса», — цитирует сообщение телерадиокомпания NRK .

Отмечается, что такое решение было принято, поскольку ситуация с распространением коронавируса выходит «из-под контроля». Руководитель учений Руне Якобсен заявил, что НАТО хочет сохранить обороноспособность, чтобы «поддерживать общество в этот непредсказуемый период».

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 11 марта, всего в мире подтверждено более 118 тыс. случаев заражения, скончались 4290 человек. О случаях заражения сообщили 113 стран. Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, COVID-2019 могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек. Также в организации отмечают, что регистрируется всё больше пациентов, которые не контактировали с заболевшими и не посещали КНР.