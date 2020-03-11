В Берлине отменили мероприятия с более 1 тыс. участников из-за коронавируса

Власти федеральной земли Берлин отменили мероприятия, рассчитанные на более 1 тыс. участников, в связи с распространением вируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-2019. Об этом сообщила сенатор Берлина по вопросам здравоохранения Дилек Калайча 11 марта.

Запрет будет действовать до апреля. Футбольные матчи будут проводиться без зрителей.

Подробности запрета огласят позднее в этот день, добавляет ТАСС.

Аналогичные меры ранее ввели в Баварии, Тюрингии и земле Северный Рейн — Вестфалия. Наложение запрета рассматривают власти Гамбурга, пишет Spiegel Panorama.

Отменить массовые мероприятия рекомендовал сенатор по культуре города Клаус Ледерер накануне. Речь шла о государственных театрах, операх и концертных залах, однако меру советовалось принять и в частных заведениях культуры.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Германии по состоянию на 10 марта инфицировано 1296 человек. Три человека скончались, сообщает «РИА Новости».

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным ВОЗ на 10 марта, всего в мире подтверждено свыше 118 тыс. случая заболевания, скончались более 4,2 тыс. человек. Случаи заболевания вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах.