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Тысяча контактировавших с больными COVID-19 москвичей находится под наблюдением

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве находятся под медицинским наблюдением около тысячи человек, которые контактировали с инфицированными коронавирусом. Об этом в среду, 11 марта, сообщила «Известиям» заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За короткий срок были выявлены все, кто мог так или иначе контактировать с заболевшими. Это не только ближний круг — друзья и родственники, но также пассажиры рейсов, водители такси, курьеры и так далее», — сказала Ракова.

Она отметила, что все сейчас находятся под наблюдением врачей: кто-то госпитализирован, другие находятся в обсервационном центре, а часть людей соблюдает домашний карантин.

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В общей сложности под контролем из-за распространения эпидемии коронавируса около 1 тыс. человек. Кроме того, информация о 700 пассажирах, которые покинули Москву, передана в службы других регионов.

По словам Раковой, после подтверждения диагноза у человека пассажирам рейса, на котором прибыл пациент, осуществляется СМС-рассылка. Адресатов просят немедленно вызвать скорую помощь и перейти в режим самоизоляции.

«Эти меры позволяют успешно дистанцировать людей от посещения работы или учебы и сдерживать распространение инфекции», — добавила вице-мэр.

На текущий момент в Москве зафиксировано девять случаев заражения коронавирусом. Один из пациентов полностью выздоровел и был выписан из больницы. Остальные проходят лечение в медицинских учреждениях столицы.

Накануне, 10 марта, в Москве отменили все массовые мероприятия до 10 апреля. Отмечается, что посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, также будет ограничено — не более 5 тыс. участников и болельщиков.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Он также заявил, что больничные листы будут выдавать всем находящимся на карантине из-за инфекции, даже здоровым людям. С этой целью в городе появились даже специальные колл-центры, куда можно обращаться за больничными.

В тот же день в столичном общественном транспорте усилили меры безопасности, чтобы препятствовать распространению гриппа, ОРВИ и коронавируса.

Вспышка нового вида коронавируса SARS-CoV-2, который является возбудителем пневмонии COVID-19, была зафиксирована в конце декабря в китайском городе Ухань. Инфекция распространилась и на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения на 11 марта, во всем мире зарегистрировано около 114 тыс. случаев заболевания, умерли от него более 4 тыс. человек.

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