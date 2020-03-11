Соседи сдали полиции нарушившую карантин по COVID-19 москвичку

Соседи пожаловались в полицию на женщину, которая нарушила карантин по коронавирусу в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в среду, 11 марта.

Жильцы соседних квартир в Большом Саввинском переулке увидели, как женщина покинула квартиру для того, чтобы сходить в магазин. О случившемся они сообщили в правоохранительные органы. Однако прибывшие на место полицейские не смогли попасть к москвичке, так как та не открыла им двери под предлогом того, что боится их заразить.

По данным телеканала, женщина недавно вернулась из Италии.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что россияне с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции соблюдали режим изоляции.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 11 марта, всего в мире подтверждено более 118 тыс. случаев заражения, скончались более 4 тыс. человек. О случаях заражения сообщили 110 стран. Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.