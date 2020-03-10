Власти Испании запретили авиасообщение с Италией

Правительство Испании решило запретить прямое авиасообщение с Италией из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает официальный бюллетень правительства страны Boletin Oficial del Estado во вторник, 10 марта.

«Прямые рейсы из итальянских аэропортов в Испанию с 00:00 часов 11 марта 2020 года и до 00:00 часов 25 марта 2020 года запрещены», — сказано в сообщении.

При этом ограничения не затрагивают правительственные поездки.

Отмечается, что минтранс страны проинформирует Европейскую комиссию и государства, которые входят в ее состав, о введении этих мер, а минздрав направит соответствующее заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, в Испании выявлено более 1 тыс. заболевших, 25 человек умерли.

С 10 марта Италия закрыта на карантин. Принятые правительством в ночь на 8 марта меры для Ломбардии и еще 14 провинций действуют со вторника по всей стране. Власти запретили проведение любых массовых мероприятий, торжеств, школы закрыты до 3 апреля. Не работают музеи, кинотеатры, развлекательные центры и театры.

8 марта Италия вышла на первое место в мире по смертности зараженных коронавирусом. Согласно статистике, умирает каждый 20-й пациент. Всего в стране погибли 366 человек (4,96%) от общего числа заболевших.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Всемирной организации здравоохранения на 10 марта, всего в мире подтверждено 113 672 случая заболевания, скончались более 4 тыс. человек. Случаи заболевания вне Китая зафиксированы белее чем в 100 странах.

На территории России общее число заразившихся коронавирусом на 10 марта составляет 20 человек: вирус был диагностирован у двоих граждан КНР, одного гражданина Италии и 17 россиян.