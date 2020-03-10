Прямой эфир
Сюжет:

Казахстан запретил въезд в страну всем прибывающим из Италии

0
Фото: РИА Новости/Тимур Батыршин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Казахстан на фоне коронавируса запретил въезд в страну всем прибывающим из Италии туристам и гражданам других государств. Об этом во вторник, 10 марта, сообщил главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин.

«Нас волнует рост заболеваемости в странах Евросоюза и в первую очередь в Италии. С 8 марта у нас был запрещен въезд не только граждан Италии, но и тех лиц, которые там находились, иностранных граждан», — приводит «РИА Новости» слова Бекшина.

Он отметил, что исключение делается только для граждан Казахстана. Однако по прибытии в страну они должны будут пройти двухнедельный карантин.

В поисках вернувшихся: в Москве ищут пассажиров рейсов из Италии
Рост числа заболевших новым коронавирусом продолжится в России в ближайшие полтора-два месяца

Ранее в этот же день стало известно, что все города Италии закрыты на карантин. Таким образом, правительство пытается остановить распространение эпидемии в стране. Кроме того, в стране отменены крупные массовые и спортивные мероприятия.

9 марта число умерших от коронавируса в Италии достигло 463. Количество инфицированных в стране достигло почти 8 тыс. человек.

В тот же день гражданам России в Ассоциации туроператоров РФ рекомендовали досрочно покинуть горнолыжные курорты Италии. Отмечается, что там находится около тысячи организованных туристов.

8 марта стало известно, что Италия вышла на первое место в мире по смертности зараженных коронавирусом. Согласно статистике, умирает каждый 20-й пациент.

Новый коронавирус SARS-CoV-2 стал распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным на 10 марта, всего в мире 109 270 случаев заражения, 3816 смертей, 62 176 — выздоровели. В Китае: 80 735 заболевших, 3119 человек умерло.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сингапурские ученые выявили схожие симптомы коронавируса и лихорадки денге
ЦБ ввел временные послабления для банков из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020