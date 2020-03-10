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Сингапурские ученые выявили схожие симптомы коронавируса и лихорадки денге

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Фото: REUTERS/Edgar Su
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Ученые из Сингапура рассказали о симптомах, которые также характерны для лихорадки денге. В связи с этим некоторым пациентам первоначально был поставлен неверный диагноз. Результаты исследования опубликованы в журнале Lancet.

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57-летний мужчина поступил в больницу с высокой температурой и кашлем. При обследовании у него было выявлено пониженное количество тромбоцитов в крови, однако показатели рентгена грудной клетки были в норме. После отрицательного теста на лихорадку денге он был выписан, однако был госпитализирован повторно с еще большим снижением тромбоцитов, а также кашлем и одышкой. Последующие тесты на лихорадку денге оказались ложноположительными. В итоге у пациента диагностировали пневмонию COVID-19, возбудителем которой является коронавирус SARS-CoV-2.

Аналогичная ситуация была с другой пациенткой, 57-летней женщиной, поступившей в больницу с высокой температурой, кашлем и диареей.

Сингапурские ученые предупредили о том, что отказ от проведения диагностики на коронавирус несет угрозу здоровью не только конкретного пациента, но и общественному.

Лихорадка денге — инфекционное заболевание, передаваемое некоторыми видами комаров и распространенное в тропических регионах. Основными симптомами являются высокая температура тела (до 40 градусов), учащение пульса, озноб, кашель, зудящая сыпь. Специфического лечения лихорадки нет. В некоторых случаях вирус приводит к смертельному исходу.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения на 10 марта, всего в мире подтверждены 113 672 случая заражения, скончались более 4 тыс. человек. Всего о случаях заражения сообщили более 100 стран.

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