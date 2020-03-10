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ЦБ ввел временные послабления для банков из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Банк России вводит временные регуляторные послабления для банков в связи с распространением коронавируса. Об этом во вторник, 10 марта, сообщается на сайте регулятора.

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Планируется предоставить банкам возможность до 30 сентября 2020 года не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика из отраслей туризма и транспорта по ссудам, реструктурированным в связи со снижением доходов заемщика на фоне распространения новой инфекции.

До этого же числа банки получат возможность не ухудшать оценки финположения таких заемщиков для целей формирования резервов под потери, если положение изменилось из-за распространения коронавируса.

Как отмечает регулятор, меры будут реализованы с учетом распространения коронавирусной инфекции и ее влияния на экономическую активность в отдельных отраслях.

Ранее не известный бета-коронавирус SARS-CoV-2, который провоцирует тяжелую пневмонию, появился в конце декабря в Ухане (Китай). По состоянию на 10 марта инфекция распространилась в более чем 100 государствах.

Первое место по проценту смертности заболевших заняла Италия, где от вируса скончался каждый 20-й пациент. Также тяжелая обстановка с инфекцией сложилась в Иране, Китае и Южной Корее.

Накануне стало известно о выявлении в России еще троих зараженных коронавирусом. Все они недавно были в Италии. Всего на сегодняшний день в стране зафиксировано 20 случаев заражения.

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