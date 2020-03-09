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У министра культуры Франции обнаружили коронавирус

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Фото: Global Look Press/Julien Mattia
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Глава министерства культуры Франции Франк Риестер заразился коронавирусом. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщает France Presse со ссылкой на представителя ведомств.

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По словам собеседника агентства, у министра появились симптомы заболевания, в связи с чем был сделан тест на коронавирус, который дал положительный результат.

Сейчас Риестер находится в своей парижской квартире и чувствует себя нормально, передает ТАСС.

Представитель министерства добавил, что на прошлой неделе Риестер посещал Национальное собрание (нижняя палата парламента), где было диагностировано несколько случаев заражения.

Ранее неизвестный бета-коронавирус SARS-CoV-2, который провоцирует пневмонию, впервые появился в конце декабря в Ухане (Китай). К настоящему моменту в мире заразились более 109 тыс. человек, умерли порядка 3,8 тыс., выздоровели более 62 тыс.

Первое место по проценту смертности заболевших заняла Италия, где от вируса скончался каждый 20-й пациент. Также тяжелая обстановка с COVID-19 в Иране, Китае и Южной Корее.

Ранее 9 марта стало известно о выявлении в России еще троих зараженных коронавирусом. Все они недавно были в Италии. Всего на сегодняшний день в стране зафиксировано 20 случаев заражения.

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