Прямой эфир
Сюжет:

Армани пожертвовал $1,4 млн больницам Италии для борьбы с коронавирусом

0
Фото: Global Look Press/Sebastien Fremont/Keystone Press Agency
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Итальянский дизайнер Джорджио Армани пожертвовал $1,4 млн на борьбу с коронавирусом нового типа. Об этом во вторник, 10 марта, сообщило издание Daily Mail.

В поисках вернувшихся: в Москве ищут пассажиров рейсов из Италии
Рост числа заболевших новым коронавирусом продолжится в России в ближайшие полтора-два месяца

Средства переведены трем больницам в Милане, римской больнице Спалланцани и Агентству гражданской защиты. В настоящее время сотрудники компании Armani в Милане работают дома, на производственных площадках работает минимальное количество людей.

С 10 марта Италия закрыта на карантин. Принятые правительством в ночь с 7 на 8 марта меры для Ломбардии и еще 14 провинций действуют со вторника по всей стране. Власти запретили проведение любых массовых мероприятий, торжеств, школы закрыты до 3 апреля. Не работают музеи, кинотеатры, развлекательные центры и театры.

8 марта Италия вышла на первое место в мире по смертности зараженных коронавирусом. Согласно статистике, умирает каждый 20-й пациент. Всего в стране погибли 366 человек (4,96%) от общего числа заболевших.

Коронавирусное заболевание COVID-19, вызванное ранее неизвестным бета-коронавирусом SARS-CoV-2, появилось в конце декабря в китайском городе Ухань. К настоящему моменту в мире заразились более 105 тыс. человек, умерли порядка 3,7 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число умерших от коронавируса в Италии достигло 463 человек
Глава итальянского генштаба и губернатор Пьемонта заразились коронавирусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020