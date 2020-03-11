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Британия выделит $38 млрд на поддержку экономики в условиях COVID-19

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Правительство Великобритании выделит £30 млрд ($38,9 млрд) на меры поддержки частных предприятий и системы здравоохранения в условиях распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в среду, 11 марта, сообщает BBC News со ссылкой на министра финансов Риши Сунака.

«Мы делаем всё возможное, чтобы сохранить здоровье и финансовую стабильность нашей страны и нашего народа», — сказал Сунак во время выступления с докладом по государственному бюджету на 2020 год.

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Меры, принятые для смягчения последствий вспышки коронавируса, будут включать пособия для граждан, находящихся на карантине, помощь «уязвимым» для эпидемии британцам, новые банковские схемы для получения кредитов предприятиями малого и среднего бизнеса.

По данным The Guardian, министр объявил о выделении £2 млрд ($2,6 млрд) из обозначенных £30 млрд ($38,9 млрд) для покрытия расходов фирм со штатом менее 250 человек, которые терпят убытки из-за того, что сотрудники заразились коронавирусом.

На поддержку малого и среднего бизнеса, предпринимателей и семей, оказавшихся в экономически бедственном положении из-за коронавируса, пойдет £7 млрд ($9 млрд). Национальная служба Великобритании получит £5 млрд ($6,4 млрд) на меры чрезвычайного реагирования по борьбе с распространением инфекции.

Ранее 11 марта сообщалось, что банк Англии снизил процентную ставку из-за коронавируса на 50 базовых пунктов с 0,75% годовых. Теперь она составляет 0,25%.

По последним данным, на территории Великобритании выявлено 456 случаев заражения коронавирусом, шесть человек умерли.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным ВОЗ на 11 марта, всего в мире подтверждено свыше 118 тыс. случаев заболевания, скончались более 4,2 тыс. человек. Случаи заболевания вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах.

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