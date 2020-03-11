Британия выделит $38 млрд на поддержку экономики в условиях COVID-19

Правительство Великобритании выделит £30 млрд ($38,9 млрд) на меры поддержки частных предприятий и системы здравоохранения в условиях распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в среду, 11 марта, сообщает BBC News со ссылкой на министра финансов Риши Сунака.

«Мы делаем всё возможное, чтобы сохранить здоровье и финансовую стабильность нашей страны и нашего народа», — сказал Сунак во время выступления с докладом по государственному бюджету на 2020 год.

Меры, принятые для смягчения последствий вспышки коронавируса, будут включать пособия для граждан, находящихся на карантине, помощь «уязвимым» для эпидемии британцам, новые банковские схемы для получения кредитов предприятиями малого и среднего бизнеса.

По данным The Guardian, министр объявил о выделении £2 млрд ($2,6 млрд) из обозначенных £30 млрд ($38,9 млрд) для покрытия расходов фирм со штатом менее 250 человек, которые терпят убытки из-за того, что сотрудники заразились коронавирусом.

На поддержку малого и среднего бизнеса, предпринимателей и семей, оказавшихся в экономически бедственном положении из-за коронавируса, пойдет £7 млрд ($9 млрд). Национальная служба Великобритании получит £5 млрд ($6,4 млрд) на меры чрезвычайного реагирования по борьбе с распространением инфекции.

Ранее 11 марта сообщалось, что банк Англии снизил процентную ставку из-за коронавируса на 50 базовых пунктов с 0,75% годовых. Теперь она составляет 0,25%.

По последним данным, на территории Великобритании выявлено 456 случаев заражения коронавирусом, шесть человек умерли.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным ВОЗ на 11 марта, всего в мире подтверждено свыше 118 тыс. случаев заболевания, скончались более 4,2 тыс. человек. Случаи заболевания вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах.