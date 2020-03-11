Google рекомендовала 100 тыс. своих сотрудников работать удаленно

Американская компания Google рекомендовала своим сотрудникам в США работать из дома, чтобы снизить риск заражения коронавирусом COVID-19. Об этом во вторник, 11 марта, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на представителя компании.

По его словам, компания поставила себе целью уменьшить число людей в офисах, что поможет снизить риск распространения коронавируса. Всего в офисах Google в Северной Америке, по данным телеканала, работают не менее 100 тыс. человек.

Ранее работать на дому своим сотрудникам рекомендовала компания Twitter.

По состоянию на 10 марта в США зарегистрировано 709 случаев заболевания COVID-2019, 22 человека умерли.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения на 10 марта, всего в мире подтверждено почти 114 тыс. случаев заражения, скончались более 4 тыс. человек. О случаях заражения сообщили более 100 стран.

Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.